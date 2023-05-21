شباب الأهلي والشارقة إلى نهائي أغلى كؤوس السلة واليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج، ياسر قاسم

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ضرب شباب الأهلي والشارقة موعداً في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة وفي نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للرجال، المقررة إقامتهما في 26 و27 مايو الجاري.



وتأهل شباب الأهلي لنهائي أغلى كؤوس السلة بفوزه على الوصل في قاعة النصر 86 - 84، في نصف النهائي، ونجح الشارقة في خطف بطاقة التأهل بفوزه على النصر في قاعة شباب الأهلي بفارق «نصف باسكت» وبنتيجة 103 - 102، في الوقت الإضافي، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 92 - 92، وحسم الشارقة المباراة من رمية ثلاثية لـ عمر العامري في آخر الثوان من الوقت الإضافي.



وتأهل شباب الأهلي لنهائي الكأس الغالية لليد للرجال بفوزه على الوصل 26 - 16 في قاعة النصر بالدور نصف النهائي، وتقدم «فرسان دبي» في الشوط الأول 13 - 8، بينما تغلب الشارقة «حامل اللقب» على العين 31 - 28 في قاعة نادي الجزيرة في الدور نفسه، وانتهى الشوط الأول للشارقة 18 - 14.

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