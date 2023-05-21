التجهيزات تتواصل.. وشواطئ جميرا تستعد لـ «القفال32»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، التجهيز والترتيب لانطلاقة الحدث المرتقب المقرر خلال الفترة من الجمعة حتى الأحد المقبلين. ويقام السباق الكبير برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كمسك ختام لفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022-2023 باعتباره الحدث الأكبر والأعرق والأضخم من حيث المشاركة، مجسداً صورة من صور الوفاء لماضي الآباء والأجداد ورسالة للأجيال أرسى دعائمها المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، لتتجدد عاماً بعد آخر.

وثمن علي سعيد بن ثالث عضو اللجنة المنظمة العليا لسباق «القفال32» الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لهذا الحدث، الأمر الذي كان له انعكاس إيجابي على مسيرة السباق الذي يتطور عاماً بعد عام ويطفئ في النسخة الحالية والمرتقبة الشمعة الثانية والثلاثين.

حدث

وقال علي سعيد بن ثالث: إن اللجنة المنظمة تحرص على التعريف بهذا السباق وإشراك مختلف شرائح المجتمع مؤكداً أن الحدث سيكون قريباً إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال خطط اللجنة المنظمة والتي تتضمن إنشاء قرية السباق والتي ستكون جاهزة قبل موعد الانطلاقة في موقعها الجديد في شواطئ جميرا التي تنبض بالحركة قبالة حديقة «أم سقيم» بالقرب من المعلم الحضاري الكبير فندق «برج العرب» ليتعرف جمهور وعشاق شواطئ دبي على هذا الموروث.

وأكد عضو اللجنة العليا المنظمة أن قرية السباق والتي ستشغل مساحة كبيرة من شاطئ جميرا وستضم القاعة الرئيسية لكبار الضيوف وبهو الفعاليات الذي يحتضن الحرف القديمة والمرتبطة بحياة البحر ومهنه المختلفة والتي ارتبطت بحياة أهل الإمارات فضلاً عن معرض مقتنيات الباحث في التراث مصطفى الفردان والذي يشارك الحدث هذا الإرث منذ سنوات بإبراز دور «الطواش» ويظهر أنواع نوادر اللؤلؤ وأثمنها.

وقال بن ثالث إن النادي وفي إطار تعاونه المستمر مع الشريك الإعلامي مؤسسة دبي للإعلام والتي تقوم سنوياً وعبر قنواتها المختلفة بتقديم خدمة رائعة للمتلقى والمشاهد من خلال البث المباشر للحدث حيث سيتم تجهيز استديو «القفال 32» لخدمة المؤسسة في القاعة الرئيسية لتقدم سهرة من هنالك إضافة إلى متابعة مراحل وتفاصيل يوم السباق منذ الصباح الباكر وحتى موعد الختام والتتويج.

وأشار عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال 32 إلى أن الموقع سيشهد الحفل الختامي للسباق في المنصة الشرفية التي ستعد لتتويج أصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق الرئيسي وخط النهاية الأول وسيتم عرض الجوائز القيمة والتي تشمل السيارات الفارهة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى.

فعاليات

وأضاف بن ثالث: إن اللجنة المنظمة سوف تعلن عن العديد من الفعاليات المصاحبة خلال الأيام المقبلة لجذب الجمهور والتعريف بالحدث الكبير الذي يمثل كرنفالاً رياضياً بحرياً تراثياً مهماً وملتقى مجتمعياً رائعاً ينتظره أبناء الدولة كل عام.

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