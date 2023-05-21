شرطة أبوظبي بطل «الفنون القتالية MMA»

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمركز الأول في بطولة الشرطة للفنون القتالية «MMA» رجال، التي أقيمت في عجمان، بحصوله على 12 ميدالية «5 ذهبيات، 4 فضيات، 3 برونزيات»، كما حصل منتخب القيادة العامة لشرطة أبوظبي للفنون القتالية للسيدات، على المركز الأول في المجموع العام، محققاً 12 ميدالية «3 ذهبيات، 5 فضيات، 4 برونزيات».

وهنأ العميد عمران المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، منتسبي شرطة أبوظبي بالإنجاز، مؤكداً أن النتائج ثمرة الاهتمام بتحفيز الرياضيين على الريادة والتميز. وأوضح العميد الدكتور راشد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي أن النتائج الإيجابية هي نتاج دعم القيادة الشرطية، والسياسات الرياضية، التي تتبناها شرطة أبوظبي كالتحفيز الرياضي.

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