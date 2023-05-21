تدريب مشترك بين جوجيتسو الشارقة والاتحاد الأردني

المصدر: الشارقة - البيان

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أجرى فريق جوجيتسو الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تدريباً مشتركاً مع لاعبي الاتحاد الأردني للجوجيتسو على صالة النادي في منطقة الرمثاء، بمشاركة 60 لاعباً ولاعبة بهدف التعرف على التجارب الفنية المتطورة لرياضة الجوجيتسو، وبحث كل من أحمد عبد الرحمن العويس رئيس النادي مع زيد غرندوقة مدير الاتحاد الأردني للجوجيتسو سبل التعاون الفني بين الجانبين.

ورحب العويس بالأفكار التي تم تناولها في الاجتماع وأبرزها الدعوة لإشراك منتسبي النادي في الدورات الفنية والتحكيمية التي يشرف عليها الاتحاد الأردني وتنظيم معسكرات تدريبية، وأكد مدير الاتحاد الأردني أن التدريب المشترك خطوة أساسية لمزيد من التعاون مستقبلاً.

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