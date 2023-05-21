«ألعاب شرطة دبي».. 21 يوماً من الإبهار

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الألعاب الرياضية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة الشؤون الرياضية، على مدى 21 يوماً، وحملت عنوان «دورة الألعاب الرمضانية» في نسختها الثانية، إقبالاً جماهيرياً كبيراً للمشاركة والتنافس في 23 رياضة جماعية وفردية، بلغ ضعفي عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الأولى من العام الماضي.

وأشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بجهود إدارة الشؤون الرياضية، الجهة المنظمة للحدث، وكل الشركاء والرعاة، حرصاً على تقديم منافسات رياضية احترافية تليق بالمستوى المتميز للبطولات والمبادرات التي عهدت شرطة دبي على تنظيمها للجماهير الداخلية والخارجية.

إقبال

ونوه بأن دورة الألعاب الرمضانية هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً للمشاركة فيها، سواء من موظفي شرطة دبي أو من المجتمع الخارجي، بواقع 3000 لاعب من الرجال والنساء، تنافسوا في 23 لعبة رياضية جماعية وفردية.

بدوره، أكد المقدم عبدالباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن البطولة الرمضانية حققت نجاحاً منقطع النظير في نسختها الأولى، وبلغ عدد أيام المنافسات 21 يوماً خلال الشهر الفضيل، بواقع 480 ساعة، وخصصنا أكثر من 100 شخص لإدارة دورة الألعاب الرمضانية، بمشاركة أكثر من 15 من الرعاة والداعمين.

مذكرة

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات للهوكي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الرياضي المشترك في رياضة الهوكي. ووقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، ومن طرف اتحاد الإمارات للهوكي عبدالله سلطان الدح، رئيس الاتحاد، بحضور موظفي الطرفين، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للهوكي على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي في رياضة الهوكي.

وفي ختام مراسم التوقيع، ثمنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع اتحاد الإمارات للهوكي، التي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، خاصة في المجال الرياضي، فيما أعرب عبدالله سلطان الدح عن سعادته بتوقيع المذكرة، التي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في رياضة الهوكي.

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