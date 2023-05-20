«وسام الاستحقاق» تختتم موسم الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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يسدل الستار اليوم على ملاعب نادي العين للفروسية والرماية والغولف، عن بطولة «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، مسك ختام موسم اتحاد الإمارات العربية المتحدة للغولف، على أن تشهد مراسم اليوم الختامي تتويج أبطال الموسم. وينافس على لقب بطولة العين 40 لاعباً ولاعبة من الرجال والسيدات، جنباً إلى جنب مع فرق المراحل السنية لكلا الجنسين.

صدارة

وتصدر منافسات الأمس رامي سماوي وبنهاية الجولة الثانية لبطولة العين منافسات الرجال برصيد سبع ضربات، بعد جولة افتتاحية رائعة أنهى خلالها رامي مسلك نادي العين المكون من 18 حفرة بـ68 ضربة أهلته حصد أربع ضربات تحت المعدل، التي أضافها إلى رصيد الضربتين تحت المعدل التي حققها في ثاني أيام البطولة معتلياً من خلالها الصدارة.

وعلى صعيد السيدات، تعتلي انتصار ريتش الصدارة برصيد النقطتين، تليها أنكا ماتيو ولارا الشايب المتشاركتين المركز الثاني، فيما يقود الثنائي أيان دادابهوي وريان أحمد منافسات الناشئين بإجمالي ضربتين فوق المعدل.

إشادة

من جانبه، أشاد اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف بالمستوى الفني الذي أظهره المشاركون من الجنسين خلال جولتي البطولة وثمن الروح العالية التي سادت أروقة البطولة والتي عكستها تقارب النتائج بفارق ضئيل من الضربات.

وأوضح أن اليوم الختامي سيشهد تغيراً بمواقع اللاعبين والمتأهلين لحصد جوائز البطولة والتي تمثل مسك ختام الموسم الذي شهد العديد من البطولات المحلية والخارجية والتي تأتي جميعها وفق استراتيجية الاتحاد وختم حديثه بتقديم الشكر لأندية الغولف مثمناً تعاونهم المميز لإنجاح الموسم.

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