شرطة دبي واتحاد الإمارات للهوكي يوقعان مذكرة للتعاون الرياضي المشترك

المصدر: البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات للهوكي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الرياضي المشترك في رياضة الهوكي.

ووّقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، ومن طرف اتحاد الإمارات للهوكي السيد عبد الله سلطان الدح رئيس الاتحاد، بحضور موظفي الطرفين، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي.

ويأتي توقيع المذكرة إنطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للهوكي على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي في رياضة الهوكي التي تعتبر من الرياضات العالمية الهامة.

وتنص المذكرة على أن يقوم مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالتنسيق مع مدارس حماية والمدارس الخاصة لنشر رياضة الهوكي في المدارس، وتوفير الملابس والمعدات الرياضية الخاصة بممارسة رياضة الهوكي لطلبة مدارس حماية، إلى جانب قيام المجلس بالتعاون مع اتحاد الامارات للهوكي بتوفير الدعم الفني لتجهيز الملاعب والأرضيات الخاصة بممارسة رياضة الهوكي للتمارين اليومية والبطولات، وأن يقوم مجلس الرياضيين بطرح الأفكار والمبادرات مع اتحاد الامارات للهوكي بهدف تطوير ونشر رياضة الهوكي على مستوى الدولة، وتوفير قاعات الاجتماعات والمحاضرات والدورات وورش العمل.

بدروه، سيقوم اتحاد الإمارات للهوكيبالتنسيق والتعاون مع مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالعمل على تأهيل وتدريب طلاب مدارس حماية، وإقامة البطولات والمسابقات لرياضة الهوكي والتعاون والتأهيل والتدريب لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية والبدنية بمدارس حماية.

وفي ختام مراسم التوقيع، ثمنت الدكتورة مريم أنس المطروشي علاقة التعاون مع واتحاد الإمارات للهوكي والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص خاصة في المجال الرياضي، فيما أعرب السيد عبد الله سلطان الدح عن سعادته بتوقيع المذكرة التي ستساهم في تعزيز التعاون المشترك في رياضة الهوكي.

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