الجنيبي والمنصوري.. أرقام مميزة في مونديال الغوص الحر

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حقق الثنائي الإماراتي محمد جاسم الجنيبي، وعبدالله الضحاك المنصوري، أرقاماً وطنية جديدة خلال مشاركتهما في بطولة العالم للغوص الحر التي استضافتها دولة الكويت من 7 وحتى 13 مايو الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي للأنشطة تحت الماء «سيماس» وتنظيم النادي الكويتي للغوص والإنقاذ.

وجاءت مشاركة الثنائي الإماراتي ناجحة، حيث سجل محمد الجنيبي في فئة الزعانف الأحادية 215 متراً والزعانف الثنائية 213 متراً وفئة الغوص من دون زعانف 134 متراً، وحقق عبدالله المنصوري في فئة كتم النفس المركز التاسع عالمياً بعد إحراز 7 دقائق و26 ثانية تحت الماء.

نتائج إيجابية

وأكد محمد الجنيبي أن المشاركة جاءت ناجحة عطفاً على النتائج الإيجابية في الحدث الذي شهد تواجد 350 لاعباً من 44 دولة، وأضاف لـ«البيان» أن الأرقام التي حققها على المستوى الشخصي متقدمة ويعتبر تصنيفها الآسيوي في المركز الثالث في فئتي من دون زعانف والزعانف الأحادية.

والمركز الرابع آسيوياً في فئة الزعانف الثنائية وفي المركز الثاني خليجياً على مستوى الفئات الثلاث، مشيراً إلى أن الأرقام تعتبر قوية وأفضل من المشاركة قبل الماضية في بطولة العالم ببلغاريا، مما يدعو للتفاؤل في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

خبرة وإنجازات

وأشار الجنيبي إلى أن أهم المكاسب التي خرجوا منها في المونديال، تسجيل مشاركة مميزة باسم دولة الإمارات في الحدث الدولي الذي شهد مشاركة عالمية واسعة، وتحقيق أرقام تعتبر صعبة على الصعيد الإقليمي تحفزهم لحصد الإنجازات باسم الإمارات في الفترة المقبلة.

كما أنهم كسبوا المزيد من الخبرة في ظل الاحتكاك مع مختلف المدارس العالمية والأبطال في مجال الغوص والمسابح، مشيداً بحسن تنظيم البطولة في دولة الكويت مما يفتح آفاقاً جديدة لاستضافة الحدث في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

واختتم الجنيبي قائلاً إنه بعد العودة من الكويت حرص على مواصلة تدريباته بصورة مستمرة استعداداً للمشاركة في بطولة العالم العام المقبل، والتي قد تستضيفها إحدى الدول الأوروبية، إضافة إلى المشاركة في بطولات خارجية أخرى حال الإعلان عن ذلك في روزنامة الاتحاد الدولي المسؤول عن الرياضة، مؤكداً أنه سيواصل اجتهاده للوصول إلى هدف تحقيق إنجازات جديدة تضاف لرياضة الإمارات.

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