أغلى كؤوس أم الألعاب تنطلق الجمعة

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق، يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى الأحد، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى للموسم الرياضي الحالي، ويستضيف استاد القوات المسلحة في أبوظبي منافسات فئات الأشبال والبراعم والناشئين والناشئات يوم الجمعة المقبل، ومنافسات العموم رجال وسيدات والشباب والشابات يومي السبت والأحد، بينما تجرى مسابقات رمي القرص والإطاحة بالمطرقة يوم السبت المقبل بنادي النصر لجميع المراحل.

وتتضمن مسابقات يوم الجمعة المقبل، منافسات الناشئات، في 100 متر حواجز، 400 متر عدو، وثب عالي، وثب طويل، 100 متر عدو، وثب عالي، 1500 متر جري، و100×4 متر تتابع، وللناشئين 400 متر عدو، 100 متر عدو، وثب طويل، و1500 متر جري، و100×4 متر تتابع، للأشبال بنات، الوثب الطويل 80 متر حواجز، 80 متر عدو، 300 متر عدو، 1000 متر جري، وثب عالي، و80×4 متر تتابع، وللأشبال بنين، 80 متر حواجز، 80 متر عدو، الوثب الطويل، 300 متر عدو، الوثب العالي، 1000 متر جري، و80×4 متر تتابع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز