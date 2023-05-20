اتحاد الريشة يحتفي بنجاح «الآسيوية»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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احتفى اتحاد الإمارات للريشة الطائرة بالنجاح التنظيمي الذي حققته بطولة آسيا التي استضافتها دبي خلال الفترة من 25 إلى 30 أبريل الماضي بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، وشارك فيها أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 28 دولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة نورة الجسمي أول من أمس، وتم تكريم فرق عمل اللجنة المنظمة للبطولة تقديراً لجهودهم التي أسهمت في نجاح هذا الحدث الذي أقيم لأول مرة في الإمارات، وشمل التكريم 6 حكمات مواطنات تألقن في إدارة المباريات، هن ميسون البلوشي، مريم البلوشي، عائشة شاهين، مشاعل البلوشي، مي منصور وآية محمد.

وأكدت الجسمي أن جميع الوفود الآسيوية أشادت بالتنظيم والحضور الجماهيري الكبير الذي تابع مختلف المنافسات طيلة أيام البطولة، وقالت: تحقق هذا النجاح بفضل تضافر جهود جميع الأطراف وفرق العمل من لجان تنظيم والحكام والمتطوعين والمستويات الفنية العالية التي ظهرت عليها البطولة.

وأوضحت الجسمي أن تكريم الحكمات يأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير التحكيم الإماراتي والوصول به إلى مستويات دولية، حيث سيتم إتاحة الفرصة للحكمات للمشاركة في دورات تكوينية والحصول على شهادات دولية.

تهنئة

من جهة أخرى هنأ أعضاء مجلس الإدارة الجسمي بمناسبة فوزها بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة خلال اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في دبي على هامش البطولة الآسيوية.

وحرص مجلس الإدارة على توجيه الشكر في بداية الاجتماع إلى الهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي وشركة النصر للألعاب الرياضية والمدرسة الفرنسية ومجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي على دعمهم للبطولة، كما وجه مجلس الإدارة الشكر إلى الشركات الراعية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات منتخبنا الوطني للمشاركة في دورة الألعاب العربية رقم 15 التي تستضيفها الجزائر خلال شهر يوليو المقبل ووافق مجلس الإدارة على إقامة معسكر تحضيري للمنتخب الوطني من 25 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين في دبي، حيث قررت اللجنة الفنية اختيار أفضل 8 لاعبين للمنتخب الوطني عن طريق الاختبار من بين قائمة أولية تضم 15 لاعباً.

كما وافق مجلس الإدارة على طلب نادي أبوظبي لألعاب المضرب للانتساب للاتحاد، داعياً باقي الأندية لاحتضان اللعبة والاستثمار فيها كونها رياضة أولمبية وجاذبة لمختلف الجاليات المقيمة في الدولة.

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