«بولينغ موظفي حكومة الشارقة» غداً

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تنطلق، مساء يوم غدٍ، فعاليات النسخة الأولى لبطولة البولينغ للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالشارقة، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة بإشراف مجلس الشارقة، وتقام بصالة البولينغ بسيتى سنتر الزاهية، بمشاركة 14 فريقاً يمثلون المؤسسات الحكومية بالشارقة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة، أن البطولة تأتي ضمن سلسلة البطولات التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الهدف منها هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية، حيث تعتبر فرصة جيدة للتعريف بأنشطة وفعاليات النادي، مشيراً إلى أن النادي يفتح أبوابه يومياً لأعضائه لممارسة الأنشطة.

من ناحيته قال المستشار حميد علي العبار نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، إن كل الاستعدادات للبطولة تمت على أكمل وجه لكي تخرج البطولة بالصورة المثلى.

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