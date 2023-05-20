كأس رئيس الدولة للجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن كل الاستعدادات قد اكتملت لإقامة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في صالة نادي اتحاد كلباء، التي تنطلق اليوم وتستمر يومين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب من فئات الشباب والناشئين والأشبال، من أندية: النصر، والشارقة، والشارقة للدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، وخورفكان، والفجيرة للفنون القتالية.

مسك الختام

وأضاف أن البطولة الغالية التي ستكون مسك الختام للموسم الرياضي الطويل تحظى بأهمية كبرى نظراً لمتابعة اللجنة الفنية بالاتحاد لمنافساتها واختيار منتخبات المراحل السنية استعداداً للاستحقاقات القادمة ومنها البطولات العربية للمراحل السنية المختلفة في مصر والأردن وتونس، لتصب كل هذه المشاركات في نطاق استعدادات منتخباتنا لاستضافة البطولة العربية للمراحل السنية بالفجيرة في نوفمبر المقبل.

ارتباطات دولية

وقال: «سيشارك منتخبنا الوطني أيضاً في ديسمبر من عام 2023 بالبطولة العربية بالمغرب، وبالتالي لدينا ارتباطات دولية كثيرة في مختلف المراحل السنية على ضوء استراتيجية التطوير التي نطبقها بالتركيز على المواهب والمراحل السنية الصغيرة جنباً إلى جنب مع المنتخب الأول الذي يحمل لواء تمثيل الدولة في المحافل القارية والعالمية، والذي يقترب بعض لاعبيه من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز