مباراتان في نصف نهائي الكأس الغالية لليد اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تقام في الخامسة مساء اليوم مباراتان في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد.

حيث تستضيف صالة الشيخ راشد بن حمدان بنادي النصر مباراة شباب الأهلي مع الوصل، بينما يلعب الشارقة والعين بصالة أرينا الرياضية بنادي الجزيرة، وتخطت الفرق الأربعة الدور ربع النهائي، بفوز الشارقة على مليحة بنتيجة 27 - 24، والعين على النصر 33 - 25، وشباب الأهلي على الجزيرة 27 - 21، والوصل على دبا الحصن 34 - 25.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية 27 الجاري بصالة مجمع الشيخ زايد الرياضي بالفجيرة.

«الفرسان» و«الإمبراطور»

ويقود المصري حسين زكي مدرب شباب الأهلي، فريقه اليوم أمام الوصل بقيادة المدرب المواطن سعيد راشد في موقعة قوية وبأوراق مكشوفة، وطموح مشترك لتحقيق حلم التأهل للنهائي وسيكون لحراسة المرمى دور كبير في اللقاء من خلال عبد الرحمن خميس «الفرسان» ومحمد عبد الله «الإمبراطور»، وكان شباب الأهلي حقق الفوز ذهاباً وإياباً على الوصل بالدوري.

الشارقة والعين

وتشهد صالة أرينا مواجهة الشارقة والعين، ويتطلع الشارقة بقيادة مدربة الجديد التونسي سامي السعيدي لوضع بصمة جيدة في بداية مشواره مع الفريق، وينشد مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب بتشكيلة متجانسة من اللاعبين المواطنين والمحترفين.

فيما يتمنى فريق العين بقيادة المدرب الكرواتي نيناند إحداث مفاجأة وإلحاق الهزيمة بفريق الشارقة، للوصول إلى نهائي البطولة، بطموح استعادة الكأس الغائبة عن خزائن النادي منذ موسم 2005 - 2006، وكان الشارقة فاز على العين بالدوري ذهاباً وإياباً.

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