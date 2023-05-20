منتخب الجوجيتسو جاهز لـ«الجائزة الكبرى» في تايلاند

المصدر: أبوظبي - البيان

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اجتاز المنتخب الوطني للجوجيتسو بنجاح إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند التي يتنافس بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 16 دولة، وتستمر حتى 21 الجاري.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن 56 كيلوغراماً، وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن 62 كيلوغراماً ومحمد السويدي وسلطان جبر.

وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن 69 كيلوغراماً، وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن 77 كيلوغراماً، وسعيد الكبيسي في وزن 85 كيلوغراماً، وعبدالله الكبيسي وفيصل الكتبي وعمار الحوسني وهزاع فرحان في وزن 94 كيلوغراماً.

تشمل البعثة من فئة الفتيات كلاً من بلقيس عبدالكريم وعائشة الشامسي في وزن 45 كيلوغراماً، وحمدة الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن 48 كيلوغراماً، وحصة الشامسي وأسماء الحوسني في وزن 52 كيلوغراماً، وشمسة العامري في وزن 57 كيلوغراماً، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن 63 كيلوغراماً.

جاهزية

وأكد ياسر القبيسي إداري المنتخب الوطني أن اللاعبين بلغوا أفضل معدلات الجاهزية، ويتمتعون بحالة بدنية وفنية ممتازة، لتقديم أداء يمكنهم من الوصول بعيداً في هذه البطولة واعتلاء منصة التتويج، منوهاً بأهمية البطولة التي تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في الاستحقاقات المهمة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وقال: بذل لاعبونا جهوداً استثنائية خلال مرحلة التحضيرات، ووصلوا إلى معدلات عالية من التركيز، استعدوا جيداً للمنافسة مع مجموعة من أفضل لاعبي العالم، وهم يدركون أهمية بطولات الجائزة الكبرى ومساهمتها في رفع تصنيف المنتخب المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنحه الأفضلية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا في يوليو 2023.

وأضاف: يتطلع أبناء وبنات الإمارات خلال البطولة إلى مواصلة مسيرة نجاحاتهم الدولية للموسم الحالي 2023 التي بدأت بتحقيق لقب البطولة الآسيوية في فبراير الماضي.

وتألقهم اللافت في بطولة الجائزة الكبرى في باريس الشهر الماضي ونجاحهم في تحقيق العديد من الميداليات الملونة، منوهاً بأن المهمة الحالية تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتركيز في ظل مشاركة عدد من المنتخبات المتميزة على مستوى العالم مثل ألمانيا وكازاخستان وتايلاند والأردن والمملكة العربية السعودية وبلجيكا وصربيا.

معنويات عالية

وأكد عبدالله الكبيسي لاعب منتخبنا الوطني الذي ينافس في فئة وزن 94 كيلوغراماً، أن جميع اللاعبين يتمتعون بمعنويات عالية، ويدخلون بساط النزال واضعين نصب أعينهم المركز الأول، تماماً كما هو الحال في كل بطولة يشارك بها المنتخب الوطني.

وأن المشاركة المشرفّة وتمثيل الدولة في أفضل صورة هدف لكل اللاعبين، الذين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم ويسعون إلى رد الجميل للقيادة الرشيدة التي توفر كل مقومات النجاح لأبنائها.

وقالت حصة الشامسي لاعبة المنتخب التي تنافس في فئة وزن 52 كيلوغراماً: استعددنا جيداً للبطولة، بطموح التقدم بثبات نحو منصة التتويج، ونريد أن نثبت للجميع أن منتخب السيدات يتمتع بجميع الإمكانات التي تخوله المنافسة على أعلى المستويات، وأنه يضم كوكبة من المواهب القادرة على ترسيخ سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة ومواصلة رحلة التألق.

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