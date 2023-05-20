التعادل يسيطر في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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سيطر التعادل على أغلب مباريات الجولة الثانية من النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وافتتحت نجلاء عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أول من أمس، مجريات الجولة الثانية بحضور عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وإحسان توردالييف نائب رئيس اتحاد أوزبكستان للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ندية

وفرض التعادل نفسه على مباراة نجم منتخبنا الوطني سالم عبدالرحمن والأستاذ الدولي الكبير المونتينيغري كادريتش دينيس، وتعادل المصنف الأول في البطولة الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو مع الأوكراني أنتون كوروبوف.

وعلى الطاولة الثانية تعادل الأستاذ الدولي الكبير الهندي غوكيش مع البلغاري إيفان تشيبارينوف وتعادل الصيني يو يانجي مع الهندي نارا يانان، وعلى الطاولة الرابعة تعادل الأمريكي هانز نيمان مع التشيكي انجوين فان، وعلى الطاولة الخامسة تعادل الهندي آرجون اريغايسي مع التركي مصطفى يلماز، وتمكن الهندي براغا غننادا من تحقيق الفوز على حساب مواطنه رونك سادواني.

نتائج

ومن أبرز نتائج هذه الجولة فوز بطلة العالم للسيدات الصينية جو وينجون بالمصنف الثالث الأستاذ الدولي الكبير الهندي فيديت سانتوش وفوز الأستاذ الدولي الكبير الكازخستاني رينات جومابييف على بطل العالم للشباب الأستاذ الدولي الكبير الأوزبكي جواهر سينداروف.

وأكد عمر نعمان أن سيطرة التعادل على أغلب مباريات الجولة الثانية يعكس المستوى الفني العالي للنسخة السادسة للبطولة التي تجمع أبرز المصنفين في لعبة الأذكياء.

مشيراً إلى أن الطريق نحو اللقب لن يكون سالكاً وهناك العديد من المفاجآت في باقي الجولات. وأوضح الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج أن بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج تحقق العديد من المكاسب للعبة على الصعيد المحلي والعربي، حيث تعد من أقوى الفعاليات الشطرنجية التي تقام في الإمارات على مدار العام وفرصة ثمينة للاعبينا للاحتكاك وكسب الخبرة من كبار الأساتذة.

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