«الإمارات للتجديف الحديث» تختتم اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ينظم النادي، اليوم، الجولة الختامية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، سادس جولات البطولة، في لوحة تنافسية قوية تشارك من خلالها خمسة أندية بحرية من مختلف أنحاء الإمارات.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في إمارة أبوظبي في ديسمبر الماضي واستمرت جولاتها بنجاح في مختلف إمارات الدولة لتعود مجدداً إلى العاصمة أبوظبي.

وشهدت الجولات الماضية منافسة قوية على فئات البطولة المتنوعة، وذلك من أجل حصد المراكز الأولى على مستوى الموسم للبطولة المحلية، وتأتي هذه البطولة كي تكون ضمن التحضير والإعداد للمنافسات الأولمبية لاحقاً، وتدريب وتجهيز المتسابقين والكوادر الوطنية من أجل المشاركات الدولية لاحقاً.

ويشارك من خلال السباق الختامي 15 فئة بمشاركة 60 متسابقاً ومتسابقة من أكاديمية أبوظبي، والنادي البريطاني، ونادي الحمرية، ونادي مونتي للتجديف، ونادي رأس الخيمة، في أحد التجمعات المهمة للتجديف الحديث، وتنطلق الجولة الختامية على مرحلتين.

حيث تنطلق المرحلة الأولى في تمام التاسعة والنصف صباحاً، وتستمر حتى الحادية عشرة والنصف صباحاً، ثم تنطلق المرحلة الثانية في تمام الثانية ظهراً، وتتواصل حتى الرابعة عصراً، حيث يعقبها مباشرة مراسم تتويج الفائزين والأوائل من خلال المنافسة.

تنوع

وتضم المنافسة فئات مختلفة من التجديف الحديث ما بين فردية وزوجية ورباعية، وأيضاً فئات عمرية مختلفة، ستقدم لوحة تنافسية قوية على مسار يبلغ طوله ألف متر تقريباً انطلاقاً من الكورنيش وصولاً إلى شاطئ النادي، حيث خط النهاية، ومن المقرر أن يتم توزيع 92 ميدالية على الفئات المختلفة، حيث يبلغ عدد المتسابقين 4 في بعض القوارب في الرباعي، كما تفسح قوانين اللعبة المجال لمشاركة أي بحار ومتسابق في أكثر من فئة.

وتعد هذه البطولة أيضاً مرحلة مهمة من مراحل الإعداد والتجهيز لأبطال المنتخب الوطني الخاص بالتجديف، وصقل المواهب، إضافة إلى إعطائها مساحة المشاركة والتمرين من خلال البطولات المحلية.

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