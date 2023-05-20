5 سيارات لأصحاب الصدارة في «القفال»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال الثاني والثلاثين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً عن رصد 5 سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.

ويقام السباق الكبير برعاية كريمة ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويمثل السباق مسك ختام الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

دعم

وقال راشد ثاني العايل، عضو اللجنة المنظمة العليا لسباق القفال: إن دعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يمثل دافعاً حقيقياً للجميع لإنجاح الحدث المرتقب، مؤكداً أن اللجنة المنظمة تعمل على قدم وساق من أجل استكمال كافة الجوانب التنظيمية مع الشركاء في الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية.

كرنفال

وأوضح راشد ثاني العايل، أن السباق الكبير يمثل كرنفالاً رياضياً بحرياً تراثياً مهماً وملتقى مجتمعياً رائعاً ينتظره أبناء الدولة كل عام للتعبير عن حبهم والاحتفاء بهذا الموروث وتعريف العالم بماضي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر مصدر الخير والرزق الوفير.

وأشاد عضو اللجنة ا لعليا المنظمة في حديثه بالإقبال الكبير من قبل الملاك والنواخذة على التسجيل وحضور هذا السباق الذي اكتسب شعبية كبيرة طوال أكثر من 3 عقود باعتباره الحدث الأكبر والأقدم بين كل السباقات.

من جانب آخر، يزور وفد من اللجنة المنظمة لسباق القفال 32 اليوم جزيرة صير بونعير للالتقاء بالمسؤولين والتجهيز والتحضير لاستقبال قافلة النادي، وبدء وصول القطع البحرية والسفن المشاركة في السباق والتي ستمكث هناك ليلة أو ليلتين قبل موعد السباق حسب ما تحدده اللجنة المشرفة على السباق بناء على حالة البحر وسرعات الرياح.

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