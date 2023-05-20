«عربي الشطرنج» يرفض تعليق نشاطه

المصدر: الشارقة - البيان

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رفض الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا قرار تعليق نشاطه من قبل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية وأصدر بياناً جاء فيه:

بناء على ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي وما وصلنا بتاريخ 18 - 5 - 2023 من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية حول تعليق عضوية الاتحاد العربي للشطرنج.

عقدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج اجتماعاً طارئاً عن بعد بحضور ثمانية من أصل عشرة أعضاء للجنة التنفيذية وقررت اللجنة بإجماع الحاضرين توضيح ما يلي:

رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج هم أعضاء منتخبون من الجمعية العمومية للاتحاد العربي للشطرنج وليس من حق اتحاد الاتحادات الرياضية العربية تشكيل لجنة مؤقته بدلاً عنهم .

حيث لا يوجد في النظام الأساسي للاتحاد العربي للشطرنج ما يعطي الحق لاتحاد الاتحادات الرياضية العربية تشكيل لجنة مؤقته لذا فإن تشكيل اللجنة المؤقتة باطل من أساسه.

رفض القرار رقم 30 لسنة 2023 الصادر من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية حيث استند على نص المادة رقم 64 من النظام الأساسي للاتحاد العربي للشطرنج علماً أن هذه المادة مكونة من ثلاث فقرات لتعليق العضوية ولا ينطبق أي منها على موقف اللجنة التنفيذية الحالية وبناء عليه تم رفض هذا القرار لمخالفته القواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

إن مرجعية الاتحاد العربي للشطرنج ليست فقط اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، بل أيضاً الاتحاد الدولي للشطرنج والجمعية العمومية التي هي صاحبة الحق في تشكيل اللجان المؤقتة واتخاذ القرارات المناسبة.

سيواصل الاتحاد العربي للشطرنج برنامج نشاطه وعقد اجتماعاته طبقاً لقرارات الجمعية العمومية الانتخابية التي جرت بتاريخ 14 - 2 - 2022 دون الالتفات إلى ما يصدر من أشخاص يريدون شق الصف العربي وهم يمثلون الأقلية ونحن ملتزمون بالقرارات التي تصدر من أغلبيه أعضاء الجمعية العمومية.

جار اتخاذ اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الاتحاد العربي للشطرنج وفقاً لأحكام نظامه الأساسي والقواعد الدولية والرياضية ذات الصلة.

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