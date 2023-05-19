إنجاز تاريخي لمنتخب الإمارات للخماسي الحديث في دولية "جنوب شرق آسيا"

المصدر: وام

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حقق منتخب الإمارات للخماسي الحديث إنجازا تاريخيا في أول مشاركة للفريق في بطولة جنوب شرق آسيا المقامة حاليا في تايلاند بعد أن تمكن من الفوز بالمركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى غرب آسيا عبر اللاعب صالح السويدي، كما فاز زميله جاسم العبدولي بالمركز الثاني والميدالية الفضية، فيما فاز السويدي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة جنوب شرق آسيا.

وأشادت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث رئيس وفد المنتخب في بانكوك بالإنجاز التاريخي للفريق، مؤكدة أنه يترجم جهوداً كبيرة لمنظومة الاتحاد خلال فترة قصيرة بعد تأسيسه ويتوج جهود اللاعبين والجهاز الفني.

وأشاد خالد سعيد النقبي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات بإنجاز اللاعبين صالح السويدي وجاسم العبدولي في أول مشاركة لمنتخب الإمارات.

وأعرب عن أمله في أن يحقق لاعبو المنتخب ميداليات أخرى في مسابقة الترايثلون، والمقررة في اليوم الأخير للبطولة.

كما تقدم مجلس إدارة الاتحاد بجزيل الشكر لوزارة الدفاع على دعمها للمنتخب.

وتضم بعثة المنتخب اللاعبين صالح السويدي، وجاسم العبدولي، وأحمد راشد سالم، وحمد عيسى الدوسري، أحمد أبو زيد المدير الفني ، وعبد الله العيدي المدرب العام ، ومصطفى محمود المديرالإداري.

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