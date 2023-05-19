5 سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الأولى في سباق "القفال"

المصدر: وام

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق "القفال" الثاني والثلاثين للمسافات الطويلة، عن رصد 5 سيارات فاخرة لأصحاب المراكز الخمسة الأولى في السباق.

ويقام السباق الكبير برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خلال الفترة من يوم الجمعة المقبل وحتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري، حيث ينطلق من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما.

وقال راشد ثاني العايل المهيري عضو اللجنة المنظمة: "دعم وتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، يمثل دافعا حقيقيا للجميع لإنجاح الحدث المرتقب وتعمل اللجنة المنظمة على قدم وساق من أجل استكمال كافة الجوانب التنظيمية مع الشركاء في الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية".

وأشاد العايل بالإقبال الكبير من قبل الملاك والنواخذة على التسجيل وحضور هذا السباق الذي اكتسب شعبية كبيرة طوال أكثر من 3 عقود على جانب آخر، يزور وفد من اللجنة المنظمة، غداً، جزيرة صير بونعير للالتقاء بالمسؤولين والتجهيز والتحضير لاستقبال قافلة النادي وبدء وصول القطع البحرية والسفن المشاركة في السباق قبل موعد السباق المرتقب خلال الفترة من 26 إلى 28 الجاري حسب ما تحدده اللجنة المشرفة على السباق بناء على حالة البحر وسرعات الرياح.

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