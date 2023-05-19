نصف نهائي الكأس الغالية للسلة الليلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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تقام في السابعة والنصف مساء اليوم مباراتا الدور نصف النهائي لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة السلة، وتشهد صالة نادي النصر مباراة شباب الأهلي والوصل، فيما تقام مباراة النصر والشارقة في صالة نادي شباب الأهلي، فيما تقام المباراة النهائية بوم الجمعة المقبل. ويلعب الشارقة أول مبارياته في البطولة، بعد أن أراحته القرعة من خوض الدور ربع النهائي، بينما تأهل النصر لنصف النهائي على حساب الظفرة، وشباب الأهلي على حساب البطائح، والوصل على حساب الوحدة.

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