«هيئة الرياضة» تكرم شركاء النجاح

المصدر: دبي - خالد المهيري

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كرمت الهيئة العامة للرياضة شركاء النجاح، بحضور سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وأحمد العبدولي مدير إدارة الرياضة المجتمعية، وأكد سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة خلال الحفل، أن التكريم جاء تقديراً لجهود الشركاء وإسهاماتهم في إنجاح الفعاليات الرياضة المجتمعية، التي نظمتها الهيئة،وقال : إن تعزيز الشراكات وتوطيد أطر التعاون مع كل الجهات الحكومية والخاصة هي من ضمن صلب أهداف الهيئة.

وأضاف: الهيئة تعمل على ترسيخ معايير جديدة ومتطورة للرياضة الإماراتية، من خلال منظومة عمل قائمة على 3 ركائز رئيسية وهي الحوكمة والشراكة والإنجاز، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات وحضورها المميز على خريطة الرياضة الإقليمية والعالمية.

وتابع: الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص هي أساس النجاح والإنجاز، الذي يصب في تعزيز تطوير القطاع الرياضي، وتحقيق التنمية المستدامة والتميز، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية، التي تجسد رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأكد سعيد عبد الغفار أن الهيئة تتطلع لبناء مجتمع رياضي، من خلال الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تعزيز الحضور الرياضي في المجتمع، وتشجيع أفراده على ممارسة مختلف الرياضات، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى ترسيخ حضور الرياضة في الجوانب التنافسية والترويجية والتراثية.

وأضاف: الهيئة حريصة على رفع مستوى الثقافة الرياضية وتنمية مفهوم الرياضة المجتمعية، وتعمل على الاستفادة من الشراكة مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص لتنظيم مبادرات تدعم الأهداف المجتمعية، وتضع الهيئة ضمن أولوياتها تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية ومختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تبادل الخبرات وتمكين الكوادر الوطنية، لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين أداء الرياضيين الإداريين، بما يتناسب مع حجم الرعاية والدعم، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في الإمارات.

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