إقبال كبير على التسجيل في ملحمة «القفال 32»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً تحضيراتها لإنجاح النسخة الثانية والثلاثين المقررة، خلال الفترة من 26 - 28 الجاري.

ويقام الحدث الكبير برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كونه مسك ختام لأنشطة وسباقات الموسم الرياضي البحري 2022 - 2023.

وشهدت البوابة الإلكترونية المخصصة لعملية التسجيل في السباق إقبالاً كبيراً، أول من أمس، بعد الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث، مما يعكس اهتمام الملاك والنواخذة، واستعدادهم المبكر لاستكمال كل الإجراءات، وتوفير كل المتطلبات والمستندات والأوراق المطلوبة وتقديم قوائم الأطقم المشاركة، وإبراز الأوراق الثبوتية.

ويتوقع أن تسجل النسخة الثانية والثلاثون نهاية شهر مايو الجاري مشاركة كبيرة ورقماً قياسياً جديداً، في ظل الإقبال المتزايد على منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، حيث وصل عدد السفن، التي أبحرت في النسخة الماضية إلى 118 سفينة، وصلت إلى جزيرة صير بونعير، ورفعت أشرعتها حينها، متوجهة إلى خط النهاية.

إسهام في النجاح

ورفع سيف جمعة السويدي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، راعي السباق على دعمه المتواصل، وتشجيعه المستمر للمشاركين في الحدث الكبير.

ووجه سيف جمعة السويدي خالص الشكر والتقدير إلى شركاء النجاح في الدوائر والهيئات الحكومية والمؤسسات الوطنية، والتي تسهم مع اللجنة العليا المنظمة في إنجاح الفعاليات وتأمين سلامة المشاركين قبل وأثناء، وبعد السباق على امتداد مسار السباق عند المنافسات وقبل السباق في التوجه نحو جزيرة صير بونعير.

وعبر نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة عن بالغ امتنانه وتقديره إلى الملاك والنواخذة والبحارة لحرصهم الشديد على إنجاح المشاركة، من خلال الإقبال الكبير على التسجيل المبكر، والذي ظهر منذ فتح باب التسجيل، مما يبشر بدورة متميزة ونسخة استثنائية.

وأضاف السويدي: نستعد بحماس لانطلاقة الحدث في الفترة من 26 - 28 الجاري حسب معطيات وحالة البحر، والتي سيتحدد على ضوئها موعد انطلاقة السباق، وذلك من أجل تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للمشاركين، ووصول الجميع إلى خط النهاية بسلام.

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