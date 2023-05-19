راشد بن حميد يلتقي فريق عمل اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية فريق عمل اللجنة، خلال زيارته لمقر اللجنة، أول من أمس، حيث كان في استقباله المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي.

واستمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى شرح موجز من المهندسة عزة بنت سليمان حول أبرز مشاركات وأنشطة وبرامج اللجنة، خلال المرحلة المقبلة على الصعيدين المحلي والخارجي، كما تعرف على جميع إدارات وأقسام اللجنة الأولمبية الوطنية.

وأكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية- خلال حديثه مع الكادر الإداري، وأعضاء فريق العمل- أهمية تضافر الجهود والسعي نحو إعلاء راية الوطن في كل المحافل والاستحقاقات، في ظل الدعم الكبير، الذي تقدمه القيادة الرشيدة لرياضة الإمارات، والتوجيهات والمتابعة المستمرة لكل تفاصيل الحركة الأولمبية من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

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