سالم عبد الرحمن يفتتح «الشارقة ماسترز للشطرنج» بفوز ثمين

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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حقق سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني، أول من أمس، فوزاً ثميناً في افتتاح النسخة السادسة من بطولة الشارقة ماسترز الدولية للشطرنج، التي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 26 مايو الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 65 دولة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وجاء فوز سالم عبد الرحمن المصنف دولياً 2677 على حساب منافسه الأوكراني الأستاذ الدولي الكبير فيتالي بيرنارديسكي المصنف دولياً 2592، في لقاء مثير تحكم «الفتى الذهبي» في مجرياته بأسلوب تكتيكي رائع.

وحضر حفل افتتاح البطولة العديد من القيادات والشخصيات الرياضية، يتقدمهم الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وتيمور عبد الجليل القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، وتريم مطر رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية للشطرنج، وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وأكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا أهمية البطولة ومكانتها على الساحة الشطرنجية العالمية، حيث أصبحت واحدة من أهم البطولات، التي تقام في العالم في لعبة الأذكياء، وقال: نفخر ونعتز بالبطولة، التي حققت نجاحات كبيرة، بفضل الدعم الكبير والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما جعل منها واجهة عالمية لأبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً.

نتائج

وأسفرت باقي نتائج الجولة الأولى عن فوز المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو على الأستاذ الدولي الكبير الأمريكي كريستوفر أوجين، وفاز الموهبة الهندية الأستاذ الدولي الكبيرغوكيش على البرازيلي الأستاذ الدولي الكبير جيوفاني فيسكوفي، فيما حسم التعادل مباراة الأستاذ الدولي الكبير الهندي فيديت سانتوش، والأستاذ الدولي الكبير الروسي فولودار مورزين، وتغلب الصيني الأستاذ الدولي الكبير يو يانجي على اليوناني الأستاذ الدولي الكبير ديميتريوس ماستروفاسيليس، وتعادل الهندي ليون مينودونكا مع الروسي سانان شوكيروف، وتمكن الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير هانز نيمان من تحقيق الفوز على الهندي الأستاذ الدولي الكبير هاراش بهاراثاكوتي، فيما تلقى الأمريكي الأستاذ الدولي الكبير راي روبسون خسارة مفاجئة من الأستاذ الدولي الكبير كارديتش دينيس لاعب مونتينيغرو.

وفي بطولة التحدي، التي انطلقت منافساتها تزامناً مع بطولة الماسترز تمكن لاعب المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والثقافة عمران الحوسني من اقتناص تعادل ثمين من المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الروسي فلاديمير بورماكين، وتعادل بطل أفريقيا الأستاذ الدولي الكبير أدهم فوزي مع منافسه الأستاذ السوري مالك قونيلي.

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