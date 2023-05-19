اكتمال تحضيرات «مونديال سلة الكراسي المتحركة» في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اكتملت الاستعدادات لانطلاقة بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة، التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 9- 20 يونيو المقبل بمركز دبي التجاري العالمي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 28 منتخبا.ً

وتعد الإمارات أول دولة عربية وشرق أوسطية تستضيف هذا الحدث العالمي، كما تستضيف أيضاً على مدى 3 أيام «كونغرس» الاتحاد الدولي، الذي سيشهد انتخاب رئيس الاتحاد والأعضاء لدورة جديدة.

وأكد ثاني جمعة بالرقاد أن اللجان المختلفة تسعى لإبراز الوجه المشرق للدولة، مبيناً أن الاستعدادات تجري على قدم وساق، من أجل تقديم نسخة استثنائية تكون عالقة بأذهان المشاركين في «مونديال دبي». جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا المنظمة بنادي دبي لأصحاب الهمم، برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، وحضور ماجد العصيمي مدير الحدث والأعضاء.

وأشار بالرقاد إلى أن كرة السلة اللعبة الشعبية الأولى لأصحاب الهمم على الكراسي المتحركة، متطلعاً أن تحقق نسخة دبي جميع الأهداف التي تقام من أجلها. وقال: إن استضافة «كونغرس الاتحاد الدولي»، والذي من خلاله سيتم انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة سيعطى الحدث زخماً إضافياً.

من ناحيته أكد ماجد العصيمي مدير البطولة أن قمة الإثارة ستكون حاضرة في النسخة الجديدة. وكشف العصيمي أن 80 % من لاعبي المنتخبات المشاركة في نسخة دبي من المحترفين، مما سيكون له المردود الإيجابي على المستوى الفني العام.

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