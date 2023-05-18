مجمّع حمدان الرياضي يحقق نموًا في عدد البطولات والمعسكرات

المصدر: البيان

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استعرض مجلس إدارة "مجمّع حمدان الرياضي"، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، البطولات والمعسكرات التي تم تنظيمها في المجمع خلال الموسم الماضي والتي شهدت نموًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، كما ناقش الاستعدادات لاستضافة المزيد من الفعاليات المقبلة والمعسكرات الدولية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الثاني لعام 2023 الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي برئاسة سعادة أحمد محمد الشعفار رئيس مجلس الإدارة وحضور ناصر أمان آل رحمة نائب الرئيس، والأعضاء: ماهر عبد الكريم جلفار، طارق عبد الرحمن آل صالح، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في مجلس دبي الرياضي وعبد الله شهداد مدير المجمّع.

وأكد الشعفار أن مجمع حمدان واصل تحقيق النمو في النتائج على مستوى زيادة الفعاليات واستقطاب المزيد من الرياضيين كما واصل تقليل النفقات تنفيذًا لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي والإشراف المباشر من معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس بالاستثمار الأمثل للموارد الذاتية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المجمع بما يحقق زيادة مستمرة في نمو الفعاليات والموارد وابتكار الطرق الناجحة في زيادة الإيرادات وتعزيز الأداء التشغيلي واستضافة المزيد من الفعاليات المختلفة.

واستعرض الاجتماع النمو الذي تحقق خلال الفترة من 2021 إلى 2023، حيث ارتفع عدد الرياضات التي يتم تنظيم سنويا إلى 28 رياضة أولمبية وغير أولمبية إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة، كما استضاف العديد من معسكرات الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم الذين اختاروا مجمّع حمدان ليكون مقرًا لتدريباتهم استعدادًا لأولمبياد باريس 2024 وبطولات العالم المقبلة، ومن بينهم فائزين بثلاثة ميدالية ذهبية و5 فضية في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

وتم في الاجتماع استعراض خطة العمل خلال الفترة المقبلة وقائمة الفعاليات والبطولات العديدة التي سيستضيفها المجمّع والتي يصل عددها 45 بطولة دولية ومحلية حتى نهاية العام الجاري والتي تمثل نسبة 10% من عدد الفعاليات التي تنظم في إمارة دبي، وكذلك استعراض برامج الأكاديميات الرياضية المختلفة التي تتخذ من المجمّع مقرا لها ولتدريبات رياضييها التي تستمر يوميا وعلى مدار العام، كما تم الاطلاع على قائمة معسكرات الأندية والمنتخبات الخارجية التي ترغب في التدريب في المجمّع استعدادا للبطولات المقبلة وفي مقدمتها أولمبياد باريس 2024، حيث استقبل المجمّع طلبات من عدد من المنتخبات والفرق من مختلف دول العالم لإقامة معسكراتها الدولية في المجمع استعدادًا لخوض منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة والبطولات الدولية الأخرى.

وزادت أوجه التعاون والشراكة بين المجمع ومختلف الجهات الحكومية في الدولة التي وصلت إلى 16 مؤسسة بهدف تعزيز الجهود المشتركة من أجل تطوير الرياضة الوطنية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة واستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية وتنظيمها بأعلى مستويات الجودة.

واستضاف المجمّع خلال السنوات الماضية مئات البطولات والفعاليات في مختلف الرياضات واستقطب عشرات آلاف الرياضيين من مختلف الجنسيات، كما استضاف معسكرات تدريبية لمنتخبات عالمية كبرى في مختلف الرياضات استعدادا للدورات الأولمبية والبطولات العالمية وأيضا معسكرات تدريب فردية لعدد من الأبطال العالميين.

وشهد عدد البطولات والمعسكرات وعدد الرياضات التي استضافها مجمّع حمدان الرياضي نموًا ملحوظًا كما شهد زيادة في عدد الأبطال الأولمبيين وأبطال العالم من مختلف دول العالم الذين اختاروا المجمع ليكون مقرًا لتدريباتهم استعدادًا لأولمبياد باريس، ووصل عدد الألعاب الرياضية التي أقيمت في المجمع خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 28 رياضة هي: السباحة، السباحة الإيقاعية، كرة الماء، الغوص الحر، الهوكي تحت الماء، الرجبي تحت الماء، المبارزة، الجمباز، الغطس، الغوص، الكارتينج، الدراجات الهوائية، الجري، الريشة الطائرة، الدواثلون، الأكواثلون، الترياثلون، كرة السلة، الكرة الطائرة، مصارعة الكوشتي ، الكاراتيه، اللياقة البدنية، الخماسي الحديث، تايكوندو، تنس، الملاكمة، رفع الأثقال، تنس طاولة.

وتم التأكيد في الاجتماع على مواصلة العمل وفق مبدأ الاستثمار الأمثل للموارد وكذلك تعزيز المكانة الدولية الكبيرة للمجمّع واستقطاب المزيد من البطولات العالمية والإقليمية والمحلية التي تساهم في تطوير الرياضة وتعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية.

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