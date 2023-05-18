منتخب الإمارات يشارك في «عربية الترايثلون»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني للترايثلون في البطولة العربية المفتوحة للاتحاد العربي للترايثلون، التي تحتضنها جمهورية مصر في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة 13 دولة عربية.

ويترأس الوفد الإماراتي عبد الملك جاني نائب رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون والاتحاد العربي للترايثلون، وتضم البعثة 8 لاعبين وهم: محسن آل علي، سعود الزعابي، سيف السماحي، خليفة النعيمي، زايد اليماحي، محمد اليماحي، واللاعبة موزة الغفلي، واللاعبة مريم الشامسي، والحسن عقيلي المدير الفني.

وأكد عبد الملك جاني أن مثل هذه البطولات تعتبر محطات إضافية لكسب خبرات جديدة للاعبينا، متمنياً أن يوفق لاعبونا في تمثيل الدولة بالصورة المشرفة، وأن يكون هدفهم منصات التتويج.

وقال أحمد الشامسي رئيس لجنة المنتخبات: المنتخب يمتلك الكثير من الإمكانات والمؤهلات، التي تجعله منافساً على المراكز الأولى في هذه البطولة، التي تضم مجموعة جيدة من المنتخبات العربية.

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