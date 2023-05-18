مهرجان التحدي للجوجيتسو 26 الجاري

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن تنظيم النسخة الثانية من مهرجان التحدي للجوجيتسو خلال الموسم الحالي 2023 والذي تتخلله بطولة التحدي للجوجيتسو المخصصة لفئات البراعم والأشبال والناشئين للمراحل السنية من (4 – 17 عاماً) خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو الجاري في صالة مبادلة أرينا، بمشاركة آلاف اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة.

وأكد فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولة التحدي هي إحدى الفعاليات الرئيسية على أجندة الاتحاد، وتركز بشكل أساسي على الفئات العمرية الصغيرة التي تمثل العمود الفقري لمستقبل رياضة الجوجيتسو ومسيرة الإنجازات.

اهتمام واسع

وقال الشامسي:«يحظى مهرجان التحدي للجوجيتسو باهتمام واسع النطاق خصوصاً على مستوى الأسر والعائلات الذين يجدون في الجوجيتسو أكثر من مجرّد رياضة، بل أسلوب حياة تتعزز خلاله منظومة من القيم النبيلة مثل قوة الشخصية والإرادة والعمل الجماعي والانتماء والصبر والتحمل والثقة بالنفس».

ويضيف الشامسي:«توفر بطولة التحدي للجوجيتسو منصة مثالية من أجل إعداد أجيال المستقبل، كما أنها تواكب خطط الاتحاد لنشر رياضة الجوجيتسو لدى الأجيال الناشئة وتوسيع قاعدة الممارسين، مشيراً إلى أنه نظراً للإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، فإنه يتعين على الراغبين في الانضمام إلى المنافسات الإسراع في التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي للاتحاد.

وقالت ليلى الكعبي والدة اثنين من ممارسي الرياضة هما عوشة وحمدان الحمادي:» تمثل رياضة الجوجيتسو مصدراً للقوة والإلهام بالنسبة للأجيال الناشئة، وأكثر ما يميزها أنها واحدة من أهم رياضات الدفاع عن النفس.

حيث تمكّن ممارسيها من إخضاع الخصم ولكن دون الإضرار به أو أذيته، وهذا يفسر الانتشار الكبير لها في المجتمع الإماراتي كونها رياضة القيم وصقل الشخصية واكتساب الثقة واستخدام العقل والتركيز«.

إشادة

وأضافت:» أتوجه بالشكر إلى القيادة الرشيدة التي تدعم هذه الرياضة حتى أصبحت من الرياضات الأكثر شعبية على مستوى الدولة، ووجهّت في سبيل تحقيق هذا الهدف بتوفير البيئة المناسبة لإنتاج الأبطال المتميزين منذ الصغر.

وأشادت الكعبي بدور الاتحاد وجهوده الملموسة في نشر اللعبة، وتسهيل انضمام الأبناء إلى الأندية والأكاديميات، وتوفير الأنشطة والبرامج التي تزيد من تعلقهم بها، فضلاً عن تنظيم أقوى البطولات لتعزيز التنافسية، وتأسيس جيل قوي من الأبطال«.

حماس

بدوره قال مايكي رايتر، والد ماريا وريان ومارسيلو رايتر:» أولادي متحمسون للمشاركة في بطولة التحدي، وبدأوا بالاستعداد مبكراً للمنافسة، حيث يتدربون يومياً لها«.

ويضيف:» أنا من أكبر محبي رياضة الجوجيتسو وأحمل الحزام الأسود وشاركت أخيراً في جولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو فمن الطبيعي أن يتعلق أبنائي بهذه الرياضة مع أنني لم أفرض عليهم هذا الأمر على الإطلاق«.

وتابع:»تبلغ ماريا من العمر 9 سنوات وهي تمارس هذه الرياضة منذ أن كانت في الثالثة. وقد شاركت في عدة نسخ سابقة من بطولة التحدي للجوجيتسو، أمّا ولداي الآخران فيشاركان للمرة الأولى لذا نحن متحمسون جداً وسنكون خلفهما لتحفيزهما ومساندتهما في أولى خطواتهما بالجوجيتسو«.

أجواء احتفالية

واختتم قائلاً:» يوفر مهرجان التحدي للجوجيتسو أجواء احتفالية رائعة للعائلات، ونحن نثمن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم مثل هذه الفعاليات الشيّقة.

وتبدأ إجراءات الوزن لفئة الأطفال بين الساعة 1 - 3 ظهراً يوم الجمعة 26 الجاري، على أن تبدأ المنافسات الرسمية الساعة الرابعة عصراً.

وسيوفر المهرجان أجواء عائلية متميزة وباقة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية لجميع أفراد الأسرة وتشكيلة واسعة من خيارات المأكولات والمشروبات.

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