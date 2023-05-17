تعاون بين اتحاد الترايثلون و«بالمز الرياضية»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع اتحاد الإمارات للترايثلون مذكرة تفاهم مع شركة «بالمز الرياضية».

وقع على الاتفاقية خالد الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، ولاعب منتخب الإمارات للترايثلون سعود الزعابي، ومثل «بالمز الرياضية» فؤاد درويش الرئيس التنفيذي للشركة.

وأبدى خالد الفهيم رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون سعادته بتوقيع الاتفاقية، موضحاً أنها تأتي انطلاقاً من رؤية الاتحاد في بناء علاقات وطيدة، وتعاون كبير مع الجهات والمؤسسات الرياضية خصوصاً أن لدى الاتحاد والشركة العديد من الرؤى والأهداف المشتركة في السعي لنشر وتطور رياضة الإمارات.

وأضاف: يعد التعاون مع شركة بالمز الرياضية مكسباً كبيراً يصب في مصلحة الاتحاد، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح لمسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة.

من جهته أكد لاعب منتخبنا الوطني سعود الزعابي أهمية هذه المبادرات، التي تسهم في دعم مسيرة المنتخب الوطني على المستوى المحلي والدولي، وقدم شكره الجزيل للشركة لحرصها على التعاون مع اتحاد الترايثلون، وتقديمها كل أوجه الدعم للاتحاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز