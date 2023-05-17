«أبوظبي لصيد الكنعد».. الجولة الختامية تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق اليوم تحديات الجولة الثانية والختامية من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومشاركة وتسجيل أكثر من 400 قارب حتى الآن في المنافسة.

ومع انطلاق الجولة يستمر التسجيل في المنافسة حتى يوم الجمعة لتكون التوقعات عالية بتسجيل عدد أكبر من المشاركين في المنافسة التي تستمر حتى مساء الأحد المقبل، وتأتي هذه البطولة كي تسجل حضوراً مهماً لدى البحارة والمشاركين كونها تحافظ على موروث شعبي مهم وتقدم منافسة جميلة للمشاركين في إطار حديث.

وتنتظر المتسابقين وبشكل يومي فرق عمل تابعة للجنة المنظمة في مقر النادي من أجل تسليم الأوزان وفي أوقات محددة طيلة أيام البطولة حيث تم إبلاغ المشاركين بالأوقات وآلية التسليم أيضاً من خلال المشاركة، كما تقوم اللجنة أيضاً بمتابعة التوثيق الخاص بالمشاركة عبر استلامه من المشاركين ووفق آلية معينة تم شرحها مسبقاً لكل المتسابقين عبر البطولة من خلال توقيع المتسابق على لائحة المشاركة.

توقع

وأكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي أن الجولة الختامية من البطولة ستشهد منافسة قوية وكبيرة من أجل الوصول للأوزان الأعلى والظفر بالمراكز الأولى وقال: الجميع يسعى إلى الأوزان الأعلى كي يسجل المركز الأول في هذه الجولة وأيضاً لقب الموسم حيث تنتظر الفائز بهذا اللقب جائزة سيارة، ولذلك نتوقع منافسة ضخمة لكافة المشاركين.

وأكد خليفة الرميثي أن القوانين الخاصة بعملية الصيد وتوثيقها عبر البطولة جاءت كي تحقق للمتسابقين فرصة المنافسة والمشاركة بالطرق المثالية والمريحة والتي تجعل من كل متسابق حكماً على نفسه في عملية الصيد وقال: القوانين واللوائح جعلت من عملية الصيد وتسليم الوزن لاحقاً مريحة لكافة المشاركين، والجميع على علم تام بكل ما تم وضعه من ضوابط وممنوعات خلال عملية الصيد والبحث عن الوزن الأعلى.

ووجه خليفة الرميثي رسالة لكل المشاركين من خلال البطولة بأهمية الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح التي تم وضعها متمنياً أيضاً السلامة للجميع من خلال المشاركة.

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