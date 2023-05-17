«دبا كلاسيك لبناء الأجسام» أغسطس المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبا كلاسيك لبناء الأجسام المفتوحة عن أنها ستنظم منافسات النسخة الخامسة في مركز دبي التجاري في دبي، وذلك خلال الفترة من 4 - 6 شهر أغسطس المقبل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام، للرجال والسيدات، وأنه تم البدء بالاستعدادات بشكل مبكر لأجل تنظيم نسخة مميزة للبطولة تتناسب ومكانتها على المستويين المحلي والإقليمي.

وتضم اللجنة المنظمة للبطولة سالم الصريدي رئيساً، وعبدالله المطيوعي رئيساً للجنة الفنية، وياسر السيد سليمان القتالي مديراً للبطولة.

وقال عبدالله المطيوعي: إن إقامة المنافسات في مركز دبي التجاري يعد خطوة مهمة، تعكس المكانة الفنية للبطولة، إذ أصبحت تستقطب نخبة من أفضل اللاعبين في الدولة مؤكداً أنه سيتم تنظيم نسخة استثنائية للبطولة، بحيث ننافس لاحقاً على جائزة افضل حدث رياضي للعام 2023.

وكشف ياسر سليمان القتالي عن أن النسخة الحالية ستضم تحدي اللياقة البدنية وبناء الأجسام وعدداً من الرياضات المصاحبة، ومنها مصارعة الذراعين ورفع الأثقال الأولمبية، ورياضات أخرى، موضحاً أنه سيتم في وقت لاحق تنظيم مؤتمر صحفي للإعلان عن التفاصيل الفنية والإدارية، وللرد على التساؤلات المتعلقة بالمشاركة، مؤكداً أن اللجنة المنظمة حريصة على تقديم كل سبل التعاون مع اللاعبين في المنافسات.

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