«عمومية الشطرنج» تعتمد التقارير المالية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت الجمعة العمومية لاتحاد الإمارات للشطرنج اجتماعها السنوي، وذلك بمقر نادي دبي للشطرنج والثقافة، وترأس الاجتماع تريم مطر تريم، وبحضور عمر خلف ممثل الهيئة العامة للرياضة، وناصر سالمين سالم ممثل اللجنة الأولمبية الوطنية، كما حضر ممثلو 16 من أصل 17 نادياً الأعضاء في الجمعية العمومية، بجانب حضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتم استعراض التقارير المالية والإدارية والفنية، وتقرير المدقق الخارجي، وتم اعتمادها من قبل الجمعية، التي وجهت الشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد على ما قدموه من جهد وعودة نشاط الاتحاد، منذ تولي المهمة في شهر أغسطس 2022، والعمل على نشر اللعبة، والعمل على زيادة عدد المنتسبين.

وناقش الاجتماع المقترح الوحيد، الذي تقدم به اتحاد كلباء بتغيير موعد الموسم الرياضي للشطرنج، وتم تحويل المقترح إلى الإدارة الفنية بالاتحاد.

شكر

ووجه تريم مطر تريم رئيس الاتحاد الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وممثلي الأندية الأعضاء على حضورهم الاجتماع وأيضاً تعاونهم الدائم مع الاتحاد لمصلحة اللعبة، وقال: «الأندية الشريك الاستراتيجي للاتحاد، ونقدر الدور الكبير، الذي تقوم به الأندية في رفع مستوى اللاعبين، وتطوير مهاراتهم من خلال البطولات، التي يتم تنظيمها، كما أن تعاون الأندية مع الاتحاد يحقق الهدف الأسمى، وهو الوصول بالشطرنج الإماراتي إلى آفاق عالمية».

وأضاف: إن مجلس إدارة الاتحاد يعمل في اتجاهات عدة، من أجل تطوير اللعبة منها ملف المنتخبات الوطنية والمشاركة في البطولات الخارجية وتحقيق إنجازات للشطرنج الإماراتي، وأيضاً ملف استضافة البطولات، منها بطولة آسيا للهواة في أغسطس المقبل، بالإضافة إلى ملف التسويق، الذي يمثل الهاجس الأكبر لنا، من أجل دعم اللعبة ومواصلة تطورها، بجانب نشر اللعبة وزيادة المنتسبين لها، والاهتمام بالعنصر النسائي، بجانب الاهتمام بالكوادر الإدارية والفنية، مشيراً إلى أن جميع اللجان داخل منظومة الاتحاد تعمل في كل الاتجاهات لتحقيق الأهداف المنشودة.

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