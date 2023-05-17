48 مقاتلاً في «محاربي الإمارات» العربية والدولية

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة،عن تنظيم نسختين جديدتين النسخة العربية 41، والنسخة الدولية 42، بمشاركة 48 مقاتلاً ومقاتلة في كلتا النسختين حيث تشهد كل نسخة 12 نزالاً مثيراً يومي غدٍ وبعد غدٍ، بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل الحدث في مؤتمر صحافي، بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والبرازيلي هينزو جريسي خبير الجوجيتسو العالمي ونخبة الأبطال المشاركين في الحدث.

ويشهد النزال الرئيسي للنسخة الدولية مواجهة قوية مكررة بين البطل العربي الأردني علي القيسي، ومنافسه الكندي جيسي آرنيت، وذلك في وزن الريشة، بعد أن شهد النزالان السابقان فوز كل منهما، ويحسم الصراع على اللقب في المواجهة الثالثة.

كما تشهد النسخة العربية من البطولة والتي تقام يوم غدٍ مواجهة رئيسية بين اللبناني محمد العسيلي، والمصري أحمد سامي، وبين العراقي حسين سالم، والتونسي محمد صادق الطرابلسي.

وأكد فؤاد درويش أن النسخة الجديدة من «محاربي الإمارات» ستكون استثنائية بكل تفاصيلها خاصة وأنها تشهد أقوى النزالات بين الأردني علي القيسي، والكندي جيسي آرنيت، وكلاهما يبحث عن لقب دولي جديد للبطولة.

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وأشار درويش إلى أن البطولة نجحت في تقديم 8 نسخ قوية منذ فبراير الماضي بمتوسط نسختين شهرياً، مؤكداً أن أهم عوامل النجاح المتواصل للحدث انطلاقه من أبوظبي عاصمة الفنون القتالية الجديدة في العالم، ودعم القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، على دعمه الكبير من أجل إقامة النسخة الحالية لتواصل البطولة تميزها منذ انطلاقها، وكذلك إلى الشركاء الإستراتيجيين دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ومجلس أبوظبي.

تطور مذهل

من جانبه أشار هينزو جريسي الخبير العالمي في الجوجيتسو، إلى أن التطور المذهل لبطولة محاربي الإمارات من نسخة إلى أخرى جعله يترقب موعد تنظيم بطولاتها للحضور والاستمتاع بمهارات المقاتلين.

وأكد على أن البطولة نجحت في جذب مقاتلين من كل المنظمات الكبيرة في الفنون القتالية مثل يو اف سي وبلاتور، علاوة إلى أن أبوظبي ساهمت في منح الفرص للمواهب من الوطن العربي والبرازيل وكل أنحاء العالم للظهور في منصة عالمية.

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