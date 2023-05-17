«هيئة الرياضة» تنظم يوماً رياضياً لذوي متلازمة داون

المصدر: (دبي - البيان)

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نظَّمت الهيئة العامة للرياضة، أمس، مبادرة «اليوم الرياضي الخاصة بذوي متلازمة داون»، بالتعاون مع جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وذلك بحضور الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة. وتأتي هذه الفعالية التي استضافها نادي شباب الأهلي ضمن سلسلة مبادرات «للرياضة.. للحياة» التي تطلقها الهيئة العامة للرياضة، في إطار حرصها على تعزيز الثقافة الرياضية المجتمعية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية الرامية إلى دعم أصحاب الهمم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم في المجتمع.

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