«الإمارات للطب الرياضي» يفتح باب الترشح لجائزة الباحث الشاب

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي في ختام دورته الأولى، التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، في مقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دبي يومي 13 و14 مايو الجاري عن فتح باب الترشيحات لجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي، والتي ستكون جزءاً من فعاليات المؤتمر للعام المقبل.

وقال الدكتور عبد الله الرحومي رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل رئيس المؤتمر: «يسرني الإعلان عن هذه المبادرة المهمة لتحفيز المجتمع ولا سيما الشباب، لتعزيز معارفهم بأهمية اتباع أسلوب الحياة الصحية لخير الأجيال القادمة، حيث يعلن مؤتمر الإمارات للطب الرياضي عن فتح باب الترشيحات لجائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي، والتي ستكون جزءاً من فعاليات المؤتمر للعام المقبل، في تكريم هو الأول من نوعه في دولة الإمارات، ويسلط الضوء على أهمية الأبحاث العلمية وتطبيقها في حياتنا اليومية، مما يعزز الروابط بين علوم الصحة والطب والأداء الرياضي تجاه الإنسانية».

وأضاف: جمعت الدورة الأولى من المؤتمر نخبة من الخبراء على مستوى العالم ممن قدموا أحدث تقنيات الطب الرياضي، وآخر الدراسات القائمة على الأدلة في الطب الرياضي والتمارين الرياضية وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية بمشاركة كبيرة، بلغت أكثر من 650 زائراً من 58 جنسية مختلفة من دولة الإمارات، و30 دولة حول العالم، وحققت نجاحاً كبيراً، بفضل تعاون العديد من الجهات الحكومية، التي نتقدم لهم بجزيل الشكر وهم: الهيئة العامة للرياضة، مجلس دبي الرياضي، شرطة دبي، اللجنة الباراليمبية الإماراتية، اتحاد كرة القدم، وجائزة الشيخ حمدان للعلوم الطبية، والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وكل الجمعيات والهيئات المحلية والعالمية والشركات الداعمة على جهودها ومشاركتها القيمة في فعاليات المؤتمر، كما أتوجه بشكر خاص إلى جميع أعضاء اللجنة العلمية على جهودهم الجبارة، التي أسهمت في إنجاح هذا المؤتمر ولا سيما الدكتور ماهيش سيراسانامباتي، والدكتورة مريم المطروشي، والدكتور ناجي المستكة، والدكتور وليد بن الشيخ، والدكتور علي محمد جناي، والدكتور فيليب لاندرو.

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