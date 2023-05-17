منتخب الجوجيتسو جاهز لجائزة تايلاند الكبرى

المصدر: أبوظبي - البيان

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غادرت بعثة منتخبنا الوطني للجوجيتسو متوجهة إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى، التي تأتي في إطار الاستعدادات الخاصة لمنتخبنا للاستحقاقات المهمة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وأنهى منتخبنا الوطني استعداداته بوضع لمساته الأخيرة على الجوانب الفنية والبدنية للمنافسة بقوة على المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند التي سيشارك بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 16 دولة من أنحاء العالم، وتقام منافساتها في الفترة من 19 وحتى 21 مايو الجاري.

وتعد البطولة المشاركة الدولية الثالثة للمنتخب والثانية على مستوى بطولات الجائزة الكبرى، من أصل تسع مشاركات دولية تتضمنها أجندة المنتخب لهذا العام، إذ تألق أبطال الإمارات في مشاركتهم في نسخة البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بحصولهم على 16 ميدالية ملونة.

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وتضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعباً ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم: ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن (56 كيلوجراماً) وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن (62 كيلوجراماً) ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن (69 كيلوجراماً) وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن (77 كيلوجراماً) وسعيد الكبيسي في وزن (85 كيلوجراماً) وعبدالله الكبيسي وفيصل الكتبي وعمار الحوسني وهزاع فرحان في وزن (94 كيلوجراماً).

كما تشمل البعثة من فئة الفتيات كلاً من بلقيس عبدالكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجراماً) وحمدة الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن (48 كيلوجراماً) وحصة الشامسي وأسماء الحوسني في وزن (52 كيلوجراماً)، وشمسة العامري في وزن (57 كيلوجراماً)، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن (63 كيلوجراماً).

هدف

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: «تأتي مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند في ضوء استعداداته المكثفة وتحضيراته لمجموعة من الاستحقاقات وعلى رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا في شهر يوليو ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في أكتوبر. ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تعزيز جهوزية اللاعبين والوصول بهم إلى حالة بدنية مثالية تمكنهم من تحقيق أهدافهم في الحفاظ على لقب بطولة العالم، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات القارية المقبلة».

وأضاف المنهالي: يحرص المنتخب الوطني على الوجود في هذه البطولات كونها توفر مناخاً يحاكي أجواء المنافسات العالمية الكبرى، ولا سيما على صعيد مشاركة أقوى اللاعبين العالميين وأكثرهم خبرة، إذ تعود هذه المشاركات على المنتخب بالعديد من الجوانب الإيجابية وتكسبهم المزيد من الخبرة والاحتكاك مع نخبة المصنفين.

ومن جهته، قال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو: نطبق استراتيجية واضحة تتعلق باختيار المشاركة في البطولات التي تواكب أهداف المنتخب لقياس مؤشرات التطور المستمر، واكتساب الخبرة بالنسبة للعناصر الشابة التي تلتحق تباعاً بصفوف المنتخب.

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