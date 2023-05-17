«الخماسي الحديث» يشارك في بطولة جنوب شرق آسيا

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك منتخب الإمارات للخماسي الحديث في منافسات بطولة جنوب شرق آسيا، التي تنطلق، اليوم، وتستمر حتى 22 مايو الجاري في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث: «المشاركة في البطولة ستكون تاريخية للاتحاد الذي تأسس منذ فترة قصيرة، وعمل على إبرام الشراكات الرياضية مع المجالس الرياضية والأندية التخصصية، لنشر اللعبة في الإمارات».

من جهته، أوضح خالد سعيد النقبي رئيس لجنة المنتخبات، أن مشاركة أول منتخب إماراتي للخماسي الحديث في البطولات الخارجية تعد أحد أهداف الاتحاد الاستراتيجية لنشر هذه الرياضة محلياً، ورفع علم دولة الإمارات في المحافل المختلفة.

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