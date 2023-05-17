«الشارقة ماسترز للشطرنج».. النسخة السادسة اليوم

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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تدشّن بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج نسختها السادسة مساء اليوم بمشاركة 220 لاعباً ولاعبة من 64 دولة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتستمر منافساتها حتى 25 مايو الجاري بنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من أبرز المصنفين دولياً يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير الإيراني بارهام مقصودلو المصنف الأول على البطولة بمعدل 2734 نقطة، والهندي الكبير جوكيش 2732 نقطة، والأستاذ الدولي الهندي الكبير فيديت سانتوش 2731، والصيني يو يانغ جي 2729، وساجيليوف سنان 2712 نقطة، والأمريكي نيمان هانز 2708، ومواطنه روبسون راي 2704، والهندي الكبير ارجون ريجييسكي 2701.

ويتقدم سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا الوطني المصنف 58 عالمياً نجوم الشطرنج العربي إلى جانب المصريين أدهم فوزي وعبد الرحمن هشام والأردني أحمد الخطيب.

وتحظى بطولة الشارقة ماسترز بمتابعة واسعة على الساحة العالمية الشطرنجية، حيث سيتم نقل فعالياتها عبر أبرز المواقع الشطرنجية، وسيتولى تحليل المباريات وعمل اللقاءات مع اللاعبين المميزين الأستاذ الدولي الهولندي الكبير إيفان سوكولوف والأستاذة الدولية فيونا من لكسمبرج والإعلامية الأوكرانية إنجليكا بالكوفا.

تأكيد

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن مشاركة 220 لاعباً ولاعبة من ضمنهم نخبة من أبرز المصنفين دولياً وأصحاب الألقاب الدولية تؤكد مكانة البطولة على الساحة الشطرنجية العالمية، موضحاً أن بطولات نادي الشارقة أصبحت وجهة مفضلة لنجوم لعبة الأذكياء بفضل السمعة الجيدة التي يحظى بها النادي على صعيد التنظيم والمستوى الفني العالي.

وقال: الشارقة ماسترز حدث كبير يعزز مكانة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على الساحة العالمية كونه أحد أبرز الأندية الشطرنجية في استضافة البطولات الكبرى واستقطاب كبار اللاعبين.

تعتبر بطولة الشارقة ماسترز إحدى أقوى البطولات على المستوى العالمي؛ نظراً لاستقطابها كبار الأساتذة الدوليين وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم، كما أن معدلها التصنيفي العام يبلغ 2619 نقطة، ما يجعلها الأعلى تقييماً على مستوى جميع البطولات.

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