5000 عداءة في «دبي لجري السيدات» بنوفمبر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى عن تفصيلات النسخة العاشرة من سباق دبي لجري السيدات المقررة في 26 نوفمبر المقبل في منطقة دبي فستيفال سيتي.

ومن المتوقع أن يستقطب السباق الذي يعد من كبرى الفعاليات الرياضية المخصصة للسيدات في منطقة الشرق الأوسط، أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والمستويات البدنية، إذ يقام السباق في 3 فئات مختلفة تشمل 10 كيلومترات و5 كيلومترات و3 كيلومترات، والمشاركة مفتوحة بداية من عمر 14 عاماً فما فوق.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بحضور سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، وتحدثت في المؤتمر هالة بدري عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، والدكتور هارميك سينغ، مؤسس مجموعة بلان بي ورئيس مجلس إدارتها، وجينيفيف كولاكو المديرة العامة الإقليمية للتسويق وتجربة العملاء في مجموعة الفطيم العقارية، كما حضر ناصر محمد العاشور الأمين العام لاتحاد الإمارات لألعاب القوى، وراشد ناصر العلي عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وقالت هالة بدري: «يحتل سباق دبي لجري السيدات مكانة متميزة في الفعاليات السنوية التي يتم تنظيمها في دبي عموماً وفي الفعاليات والبطولات المخصصة للمرأة خصوصاً، ويسرنا أن نلتقي اليوم للإعلان عن تفصيلات تنظيم النسخة العاشرة من هذا السباق المتميز، وهذا دليل على نجاح الحدث واستمراره، فهذا السباق لا يعد الأكبر في دبي أو دولة الإمارات وحسب، بل أيضاً الأكبر بين سباقات الجري المخصصة للسيدات بمشاركة تزيد على 5000 فتاة وامرأة من عمر 14 عاماً فما فوق».

3 خيارات

وأضافت: «السباق يتيح للمشاركات الاختيار من بين 3 مسافات للتنافس وهي 10 و5 و3 كيلومترات حسب القدرات والمستويات الفنية ما يتيح لجميع المشاركات الاستفادة وتطوير قدراتهن البدنية والتنافسية، ويمثل الحدث نموذجاً للتعاون بين المؤسسات الرياضية الوطنية ممثلة في مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات لألعاب القوى، والقطاع الخاص ممثلاً في شركة بلان بي، ويسرني أن أعلن أيضاً أن الفترة المقبلة ومنها فترة الصيف ستشهد إقامة العديد من الفعاليات المخصصة للمرأة ضمن فعاليات صيفنا رياضي».

أولويات

قال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى: «من أبرز أولوياتنا الحرص على منح السيدات الفرص الممكنة كافة لتشجيعهنّ على المضي قدماً في أي خيارات تعود عليهنّ بالمنفعة، ويعدّ سباق دبي لجري السيدات، الذي تقام نسخته العاشرة في شهر نوفمبر، مثالاً جلياً على التخطيط الفعال والمبادرات الشيقة التي تدعم المشاركات وتحمسهنّ للمشاركة في مجال اللياقة والجري».

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