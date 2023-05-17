اتحاد الجودو يعتمد الشعار الجديد

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي شعار الاتحاد الجديد.

وأكد الدرعي أن الاتحاد يعمل منذ تأسيسه مع عدد كبير من الشركاء، والمنظمات الرياضية الدولية، لتوفير فرص الاحتكاك، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز اللياقة البدنية لقطاع كبير من الشباب على مستوى الدولة، وتلبية حاجة المنطقة لمجتمع رياضي متكامل، من خلال استضافة وتنظيم البطولات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن الاتحاد نجح في تأهيل الخبرات الإدارية في مختلف المؤسسات الرياضية، وفي مقدمتهم ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو، الذي احتفظ بمنصبه الأمين العام لصندوق الاتحاد الدولي للجودو لدورة خامسة.

وأضاف: «وجود التميمي يمثل دعماً للرياضة الإماراتية، والجودو الإماراتي، بالإضافة إلى أمل بوشلاخ، أمين صندوق الاتحاد الآسيوي لدورات عدة، ومحمد جاسم أمين السر المساعد نائب رئيس اتحاد غرب آسيا وعضو الاتحاد العربي».

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