وفد اتحاد كرة اليد يزور نادي الشارقة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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استقبل محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وفد لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد برئاسة فيصل الطواش، والفرنسي دانيلو برستوفاك مدرب منتخبنا الوطني الجديد، بمقر نادي الشارقة بمنطقة سمنان.

وجاءت هذه الزيارة في إطار الزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة من أجل بناء جسور التواصل والتعاون مع الأندية قبل بداية تجمعات «أبيض اليد» يونيو المقبل، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية بالدوحة من 18 إلى 28 أكتوبر المقبل والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

واطلع مسؤولو كرة اليد بالشارقة على رؤية المدرب الجديد للمرحلة المقبلة وبرنامج الإعداد المعتمد مع لجنة المنتخبات حول جدول معسكرات تجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة. وفي نهاية الاجتماع تبادلت إدارة الألعاب الجماعية ووفد لجنة المنتخبات الدروع التذكارية.

وأشاد محمد عبيد الحصان، بجهود اللجنة والجهازين الفني والإداري، وبفكرة التواصل مع الأندية لتبادل وجهات النظر والتعاون المثمر الذي يصب في مصلحة المنتخب وكرة اليد الإماراتية، وأكد حرص نادي الشارقة الدائم على دعم المنتخبات الوطنية بكل فئاتها السنية، وبالأخص منتخب الرجال، كما يحرص النادي على العمل مع منظومة اتحاد كرة اليد بروح الفريق الواحد من أجل تهيئة الأجواء المثالية لتطوير أداء المنتخب وتحقيق أهدافه.

وجاء الاجتماع بحضور، جاسم محمد، عضو إدارة الألعاب الجماعية، مشرف اللعبة، وعلي المرزوقي، مدير فريق الرجال، والتونسي سامي السعيدي، مدرب الشارقة، وجابر أسد، إداري الفريق، وخميس السويدي، مدير المنتخب، ونور دمرجي، مساعد برستوفاك.

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