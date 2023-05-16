سالم القاسمي: كأس العالم للمبارزة بالفجيرة ثقة دولية في السواعد الإماراتية

المصدر: وام

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أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمبارزة، أن بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للسيدات، شرفت برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وهو ما يعطي البطولة زخماً ودعماً لا محدوداً.

وينظم اتحاد الإمارات للمبارزة ونادي الفجيرة للفنون القتالية بطولة كأس العالم لسلاح الأيبيه للمبارزة للسيدات خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الجاري على صالة مجمع زايد الرياضي بمشاركة 224 لاعبة من 47 دولة

وأكد القاسمي أن رعاية سمو ولي عهد الفجيرة يضمن للبطولة النجاح لتضاف إلى سلسلة البطولات العالمية التي نظمها اتحاد الامارات للمبارزة خلال الآونة الأخيرة، ونالت إشادة اسرة المبارزة العالمية.

وتتنافس المشاركات في بطولة العالم في فئتي الفردي والفرق في واحدة من اكبر بطولات العالم المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وأشار القاسمي إلى أنه فور إطلاق الدعوة للبطولة والحصول على موافقة الاتحاد الدولي على اقامتها بالفجيرة تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين الاتحاد ونادي الفجيرة ومجمع زايد الرياضي بالفجيرة، والمختصين الفنيين بكل من النادي والاتحاد وتشكيل فرق العمل ولجان التنظيم.

وأوضح: "أكدت 224 لاعبة من ابرز بطلات اللعبة في العالم يمثلن 47 دولة مشاركتهن في بطولة العالم".

وقال: "الاتحاد الدولي للعبة حرص على ايفاد الفنيين المختصين لمتابعة التحضيرات الخاصة بالاستضافة وابدى ثقته في الإمكانيات التنظيمية اللامحدودة للإمارات".

وأضاف: "اللجان المنظمة للبطولة ستعتمد على السواعد الإماراتية حيث تم اعتماد جميع قادة المجموعات واللجان من شباب الامارات الذين يثبتون دوماً قدرتهم الهائلة في تنظيم اكبر الفعاليات الرياضية العالمية"

وحدد الاتحاد الدولي نظام البطولة وتوقيت فعالياتها باقامة مسابقات الفردي في اليوم الاول الموافق الجمعة 19 مايو، حيث سيتم توزيع اللاعبات المشاركات على 30 مجموعة يتبارون بنظام الدوري على ان تقام مباريات بنظام خروج المغلوب لمسابقات الفردي يوم السبت 20 مايو، على أن تقام مسابقات الفرق يوم الاحد الموافق 21 مايو.

ونظراً للعدد الكبير للمشاركات في البطولة، فمن المقرر ان يتم تجهيز صالة الفعاليات بعدد 15 ملعبا بالإضافة الى 5 للإحماء.



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