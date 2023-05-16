سباق "القفال" يجسد حرص الإمارات على دعم الرياضات التراثية

المصدر: وام

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يشهد سباق القفال الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظّمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في ختام فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.. إقبالا متزايدا على المشاركة كل عام كونه مهرجان تراثي كبير يسعى الجميع للتواجد والمشاركة فيه.

وقال محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية عضو اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال.. إن السباق ، هو كرنفال مجتمعي كبير يحمل في طياته الكثير من التاريخ ويحافظ للإمارات على نهجها في دعم ورعاية الرياضات التراثية.

وتنطلق منافسات النسخة الـ32 من السباق من 26 إلى 28 مايو الحالي، وذلك من جزيرة صير بونعير إلى شواطئ دبي.

وأضاف " نشكر سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي ، لحرص سموه على دعم سباق القفال، ونشر ثقافة الحفاظ على الرياضات التراثية استمراراً لنهج المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي دشّن السباق في 1991".

وأوضح أن موعد انطلاق السباق تحددها معطيات حالة البحر وتقارير المختصين في المركز الوطني للأرصاد، ومن جهتنا كلجنة منظمة نحاول إتباع كافة التدابير بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان خروج السباق في أفضل صورة ترضي تطلعات الجميع.

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