منتخبنا للجوجيتسو يشارك ببطولة الجائزة الكبرى في بانكوك

المصدر: وام

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يشارك منتخبنا الوطني للجوجيتسو في بطولة الجائزة الكبرى، التي تقام منافساتها خلال الفترة من 19 إلى 21 مايو الحالي في بانكوك وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة لمنتخبنا للاستحقاقات المهمة المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم في منغوليا، ودورة الألعاب الآسيوية بالصين.

وأنهى منتخبنا الوطني - الذي يتوجه غدا الى بانكوك - استعداداته بوضع لمساته الأخيرة على الجوانب الفنية والبدنية للمنافسة بقوة على المركز الأول في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند التي سيشارك بها أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 16 دولة حول العالم.

وتعد تلك هي المشاركة الدولية الثالثة للمنتخب والثانية على مستوى بطولات الجائزة الكبرى، من أصل تسع مشاركات دولية تتضمنها أجندة المنتخب لهذا العام، حيث تألق أبطال الإمارات خلال مشاركتهم في نسخة البطولة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، بحصولهم على 16 ميدالية ملونة.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 24 لاعبا ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق إنجازات وحصد ميداليات في مشاركات دولية سابقة، وهم: ذياب النعيمي وعمر السويدي في وزن “56 كيلوجراما” وخالد الشحي وسعود الحوسني في وزن “62 كيلوجراما” ومحمد السويدي وسلطان جبر، وسلطان حسن وفهد الحمادي في وزن “69 كيلوجراما” وفراج العولقي ومهدي العولقي في وزن “77 كيلوجراما” وسعيد الكبيسي في وزن “85 كيلوجراما” وعبد الله الكبيسي وفيصل الكتبي وعمارالحوسني وهزاع فرحان في وزن “94 كيلوجراما”.

كما تشمل البعثة من فئة الفتيات كلاً من بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن 45 كيلوجراما وحمده الشكيلي وسارة شمس الحمادي في وزن 48 كيلوجراما وحصة الشامسي وأسماء الحوسني في وزن 52 كيلوجراما، وشمسة العامري في وزن 57 كيلوجراما، وشما الكلباني ومهرة محفوظ في وزن 63 كيلوجراما.

وقال مبارك المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو “ تأتي مشاركة المنتخب الوطني في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند في ضوء استعداداته المكثفة وتحضيراته لمجموعة من الاستحقاقات على رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا في شهر يوليو ودورة الألعاب الآسيوية بالصين في أكتوبر”.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب إلى تعزيز جاهزية اللاعبين والوصول بهم إلى حالة بدنية مثالية تمكنهم منتحقيق أهدافهم في الحفاظ على لقب بطولة العالم، والمنافسة بقوة على ألقاب البطولات القارية المقبلة".

وأضاف " يحرص المنتخب الوطني على التواجد في مثل هذه البطولات كونهاتوفر مناخا يحاكي أجواء المنافسات العالمية الكبرى، لا سيما على صعيد مشاركة أقوى اللاعبين العالميين وأكثرهم خبرة، حيث تعود مثل هذه المشاركات على المنتخب بالعديد من الجوانب الإيجابية وتكسبهم المزيد من الخبرة والاحتكاك مع نخبة المصنفين.

وقال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو " نطبق إستراتيجية واضحة تتعلق باختيار المشاركة في البطولات التي تواكب أهداف المنتخب لقياس مؤشرات التطور المستمر، واكتساب الخبرة بالنسبة للعناصر الشابة التي تلتحق تباعا بصفوف المنتخب".

وأضاف “ نتطلع للحفاظ على مسيرة المنتخب الناجحة في بطولة العالم وغيرها من البطولات المهمة الأخرى على أجندة الرياضة، وسنبذل كل ما بوسعنا لتحقيق الاستفادة الأمثل من المشاركة في البطولة ويتمتع اللاعبون بمعنويات عالية وهم يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم لتمثيل الدولة بأفضل صورة في بانكوك التي تحمل لهم ذكرى طيبة في الكثير من المناسبات وآخرها البطولة الآسيوية في نهاية فبراير الماضي. وتكتسب بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند أهمية خاصة كونها تسهم في رفع تصنيف المنتخب الوطني المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب الأفضلية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في منغوليا في يوليو 2023".



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