"اتحاد الكاراتيه" يعتمد مشاركة المنتخب في 3 بطولات كبرى

المصدر: وام

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اعتمد اتحاد الإمارات للكاراتيه برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة والتي تتضمن 3 بطولات كبرى خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء /م/ ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الاماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي.

ووافق المجلس على المشاركة في كل من بطولة آسيا للكارتيه للكبار في مالاجا بماليزيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يوليو المقبل، ودورة الألعاب الآسيوية في هانجزو بالصين خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل، وكذلك بطولة العالم للكبار في بودابست بالمجر خلال الفترة من 24إلى 29 أكتوبر المقبل.

كما ناقش المجلس مشاركات المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الرياضية العربية في الجزائر خلال الفترة من 10 إلى 12 يوليو المقبل، وبطولة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة في تايلاند بشهر نوفمبر المقبل.

ووجه رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة تنظيمية خاصة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، المزمع اقامتها يوم 27 مايو الجاري.

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