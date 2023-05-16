«دبي الرياضي» يناقش تجربة برشلونة في انتقاء المواهب

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرض سيرجي بارخوان لاعب منتخب إسبانيا وبرشلونة سابقاً تجربة ناديه في انتقاء مواهب كرة القدم وتطويرها في مراحل عمرية صغيرة ومتابعتها حتى الوصول للفريق الأول، وذلك خلال ورشة مجلس دبي الرياضي، للمديرين التنفيذيين بالأندية وشركات الكرة بدبي ومديري الأكاديميات والمديرين الفنيين، عن أفضل الممارسات الاحترافية لانتقاء وتطوير المواهب عبراستعراض تجربة أكاديمية برشلونة. وأكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي الحرص على توفير الفرصة للعاملين في أندية دبي للاستفادة من التجارب الاحترافية الناجحة لأهم الأندية والأكاديميات العالمية.

وتسلم سعيد حارب من سيرجي كتاب أكاديمية برشلونة الذي يحمل اسم «لا ماسيا» ودرع برشلونة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز