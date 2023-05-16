«الهيئة» تطلق حملة «ارفض المنشطات»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الهيئة العامة للرياضة حملة لمكافحة المنشطات تحت شعار «ارفض المنشطات»، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الطب الرياضي 2023 في دبي.

وأكد سعيد عبد الغفار،الأمين العام للهيئة، حرص الهيئة على تضافر الجهود والعمل مع شركائها لتنمية مختلف جوانب العمل الرياضي في الإمارات تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، لافتاً إلى أن الهيئة أطلقت حملة «ارفض المنشطات» لتعزيز التثقيف والتوعية بالمخاطر الصحية لتعاطي المنشطات، والمساهمة في بناء مجتمع رياضي صحي، وتثقيف الجميع بفوائد الرياضة النظيفة.

وقالت الدكتورة مي أحمد الجابر، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات: الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرياضة لرفع معدل الثقافة الطبية ولزيادة الوعي والمعرفة حول المنشطات وتشجيع الرياضة النظيفة وبناء قاعدة الرياضة النزيهة وتؤكد ضرورة التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع الرياضي.

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