220 لاعباً في «الشارقة ماسترز للشطرنج»

المصدر: (الشارقة - عدنان الغربي)

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يشارك 220 لاعباً من 64 دولة في بطولة الشارقة ماسترز للشطرنج التي تنطلق غداً، والتي ينظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 60 ألف دولار.

وتقام على هامش البطولة التي تستمر منافساتها حتى 25 مايو الجاري، بطولة التحدي بمشاركة 66 لاعباً بهدف تطوير التصنيف الدولي وزيادة الاحتكاك والخبرة للاعبين المواطنين وكذلك بطولة الفيوتشر الأولى للشطرنج بمشاركة 72 لاعباً ولاعبة.

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