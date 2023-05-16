تعاون بين مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واتحاد الرماية

المصدر: دبي - البيان

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أبرم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث واتحاد الإمارات للرماية، اتفاقية تعاون رياضي للارتقاء برياضة الرماية والعمل على تطويرها وفق خطة طويلة مستدامة تساهم في تطوير المواهب الصاعدة.

وقع الاتفاقية الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية، وعبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأعرب الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم عن سعادته بالاتفاقية من أجل الاستفادة من القاعدة الكبيرة التي تحظى بها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، حيث اعتبرها بمثابة التربة الخصبة التي من الممكن الاستفادة منها بشكل أكبر في رفد المنتخبات الوطنية برماة على مستوى أولمبي.

وقال: إن هدف الاتفاقية توحيد الجهود في دعم هذه الرياضة العريقة، التي أولاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اهتماماً خاصاً وقدم لها كل الدعم.

بدوره قدم عبد الله حمدان بن دلموك، الشكر والتقدير لرئيس اتحاد الرماية، مثمناً هذه الاتفاقية التي سوف تفتح آفاقاً جديدة، للتعاون الوثيق بين المركز واتحاد الإمارات للرماية، والتي سوف تشكل عاملاً مكملاً لبطولة فزاع للرماية بالسكتون، من حيث تبادل الخبرات، والاستعانة بالتجربة والإمكانيات الكبيرة لاتحاد الإمارات للرماية في هذا المجال، حيث تجمعنا الرغبة والإصرار من خلال هذه الاتفاقية أن يعتلي عيالنا منصات التتويج العالمية.

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